En zone mixte après la victoire de Paris à Monaco (1-2), Thiago Silva a gentiment taquiné Kylian Mbappé lorsqu’une question lui était posée sur l’inefficacité de l’international français :

« J’ai parlé avec lui à la fin du match. Je pense que Kylian pensait qu’il jouait encore avec Monaco (rires). Car il a raté beaucoup d’occasions et même sur le but de Moutinho, c’est lui qui dévie le ballon. Mais ce n’est pas grave car il a bien joué quand même et fait un super début de saison », a déclaré le défenseur parisien.