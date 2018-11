Milieu de terrain de l’Inter Milan, Radja Nainggolan n’a pas été retenu par Roberto Martinez pour disputer le Mondial cet été, son côté bad boy n’ayant peut-être pas joué en sa faveur. Alors qu’il a annoncé sa retraite internationale à la suite de cela, le Belge est revenu sur cette réputation, mais également son rapport avec la cigarette et l’alcool, dans un entretien accordé à France Football.

« C’est une étiquette que l’on m’a collée. Je cherche juste à vivre comme une personne normale, je ne raisonne pas en tant que footballeur ou personnage public. Je me promène dans les pires quartiers, je vis de la façon la plus normale possible. Il m’arrive de profiter de faveurs faites aux footballeurs, mais ce n’est pas quelque chose dont je raffole. Je vais au supermarché faire les courses, je n’ai pas un assistant qui les fait pour moi. Je bois un verre, je m’allume une cigarette, ce n’est pas un souci. Quelqu’un qui a un job classique peut fumer, pourquoi pas un footballeur ? Ma vie est une chose, le terrain en est une autre. » Et quand on lui parle de devoir d’exemplarité, il répond sans détour. « Si vous saviez le nombre de joueurs qui fument ! Pourquoi être sournois et se cacher parce qu’on fume une clope ? Il faut être et vrai et montrer que même un joueur mène une vie normale. Une personne qui cache ça, cela signifie qu’elle cache d’autres choses dans sa vie. Ce n’est pas ma façon de faire. »