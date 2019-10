À la retraite depuis le 5 novembre 2018, soit pratiquement une année, Rafael van der Vaart continue de suivre et commenter l’actualité du ballon rond. Au micro le chaîne néerlandaise Ziggo Sport, l’ancien joueur de Tottenham et du Real Madrid a été invité à réagir au sujet du match opposant Manchester United à Liverpool. Et l’ex-footballeur n’a pas épargné Harry Maguire, acheté 93M€ cet été par les Red Devils.

« Il peut faire des choses, mais s’il vaut autant d’argent, Virgil van Dijk vaut alors 300 millions d’euros. Si je vais voir jouer les amateurs le dimanche après-midi, je peux facilement trouver trois joueurs qui peuvent faire pareil. Je dis ça sérieusement. C’est un peu idiot de dire ça, mais je le pense vraiment ». Le Néerlandais avait déjà taillé le défenseur anglais au micro de Sky Sports. « C’est drôle parce que pendant la Ligue des Nations, je travaillais pour la télévision néerlandaise. Et je me souviens que nous disions "Harry Maguire était de loin le pire joueur du terrain ". Et puis, deux mois plus tard, il a été transféré 90 millions de livres sterling. »