Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku vient de quitter le club de la capitale pour le RB Leipzig. Le milieu de terrain français a en effet signé un contrat de cinq ans avec la formation de Bundesliga. Après avoir signé son contrat, le joueur de 21 ans s’est donc présenté en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. L’occasion pour le natif de Lagny-sur-Marne de revenir sur son transfert.

« J’ai eu de très bonnes conversations avec les responsables du RB Leipzig et j’ai déjà visité le centre de formation. Les jeunes joueurs ont l’opportunité de se développer ici et c’est pourquoi je suis heureux d’être ici, a-t-il expliqué avant d’enchaîner sur son profil. Je suis un joueur très offensif. J’aime avoir le ballon et je veux imposer ma marque pendant les matches en marquant ou en aidant mes coéquipiers. Je veux réussir, avec l’équipe et le club. »

