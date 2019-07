C’est officiel, Christopher Nkunku est un joueur du RB Leipzig. Le milieu de 21 ans s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club allemand. Il a livré ses premiers mots sur le site officiel de sa nouvelle formation.

« Je suis vraiment heureux de porter le maillot RB Leipzig. J’ai beaucoup entendu parler du club et je suis convaincu que la façon dont le football est joué ici me convient très bien. Je connais déjà certains de mes nouveaux coéquipiers : j’ai déjà joué avec Jean-Kévin Augustin à Paris, avec Dayot Upamecano et Nordi Mukiele dans l’équipe nationale de France des moins de 21 ans. Par conséquent, je suis optimiste sur le fait que je peux m’adapter ici rapidement. »

