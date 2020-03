La Ligue des Champions reprend ce soir avec la phase retour des huitièmes de finale. Le RB Leipzig qui a battu Tottenham 1-0 à l’aller reçoit le club anglais sur sa pelouse.

A domicile, le RB Leipzig s’organise dans un 3-4-3 avec Peter Gulàcsi dans les buts. Le gardien hongrois est devancé par Lukas Klostermann, Dayot Upamecano et Marcel Halstenberg. Nordi Mukiele et Angelino évoluent en tant que pistons. Konrad Laimer et Marcel Sabitaz assurent le double pivot. Enfin, Christopher Nkunku, Patrik Schick et Timo Werner se retrouvent en attaque.

De son côté, Tottenham opte pour un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier et Japhet Tanganga composent la défense. Giovani Lo Celso et Harry Winks sont au coeur du jeu tandis que Dele Alli, Erik Lamela et Ryan Sessegnon constituent le trio en soutien de Lucas Moura.

Les compositions :

RB Leipzig : Gulàcsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Schick, Werner

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga - Lo Celso, Winks - Lamela, Alli, Sessegnon - Lucas