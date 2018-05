Décevant cette saison, le Racing Club de Lens a terminé quatorzième de Ligue 2. Conséquence, l’entraîneur des nordistes Eric Sikora, qui était arrivé en début de saison en lieu et place d’Alain Casanova a été remercié. Désormais, le club sang et or cherche un nouveau technicien en vue du prochain exercice.

Selon l’Equipe, un homme se serait détaché dans l’esprit des dirigeants artésiens. Il s’agirait de Franck Passi, passé sur le banc de Marseille (2016) puis de Lille (2017). En cas d’accord, son contrat devrait être de deux ans plus une en option. Une réunion est d’ailleurs prévue ce lundi entre la direction lensoise et les représentants de Franck Passi.