Jean-Kevin Duverne (22 ans) n’a pas obtenu gain de cause. Alors qu’il était en conflit avec son club formateur, le RC Lens, sur une prolongation de contrat signée, selon lui, à son insu, le défenseur ne s’entraînait plus avec le club artésien depuis le 1er juillet, date à laquelle son contrat devait prendre de fin.

En effet, L’Équipe rapporte que la Ligue de Football Professionnelle, via la commission juridique, a donné raison aux Sang et Or. Faute d’arguments suffisants présentés par le joueur et ses représentants, le natif de Paris est toujours un joueur lensois et il doit respecter son contrat rappel la Ligue.

