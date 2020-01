Tombeurs du Valencia CF et du FC Barcelone au tour précédent, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid vont s’affronter en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Les hommes de Zinedine Zidane s’organisent dans un 4-5-1 assez hybride qui s’est montré très pertinent lors du dernier match. Thibaut Courtois prend place dans les buts derrière Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Casemiro est situé au cœur du jeu avec Federico Valverde, Toni Kroos, Luka Modric et Isco auprès de lui. Luka Jovic est seul en pointe.

De son côté, l’Atlético de Madrid s’organise dans un 4-4-2 classique avec Jan Oblak dans les cages. Kieran Trippier, José Maria Gimenez, Felipe Monteiro et Renan Lodi prennent place devant lui. Le double pivot est constitué de Thomas Partey et Hector Herrera. Angel Correa et Saul Niguez occupent les ailes alors que Joao Felix et Alvaro Morata sont associés en attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Jovic

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Gimenez, Felipe, Lodi - Correa, Partey, Herrera, Saul - Morata, Felix