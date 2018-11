Brahim Diaz (19 ans) devrait bien s’envoler vers d’autres cieux et peut-être même plus tôt que prévu. Le jeune milieu de terrain de Manchester City est barré par la forte concurrence au sein du onze façonné par Pep Guardiola. Une situation qui irrite l’hispano-marocain, désireux d’obtenir plus de temps de jeu. Il faut dire que l’intéressé a souvent répondu présent quand Guardiola a fait appel à lui en équipe première.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid s’apprêterait à boucler l’arrivée du prodige espagnol. En fin de contrat le 30 juin prochain, Diaz ne prolongera pas avec City qui tente de le retenir depuis des mois. Les Merengues vont passer à l’action dès janvier et pourraient même tenter de boucler le transfert lors du mercato d’hiver. Si aucun accord n’était trouvé cet hiver entre toutes les parties, le Real enrôlerait Brahim Diaz le 1er juillet prochain.