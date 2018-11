Audace, virtuosité, clairvoyance. Voici un panaché des arguments présentés par Brahim Diaz jeudi soir à l’Etihad Stadium face à Fulham (2-0) en Carabao Cup. Double buteur pour sa seconde titularisation de la saison avec Manchester City, le milieu offensif a illuminé la rencontre par sa classe et sa vision du jeu. A quelques mois de la fin de son contrat avec les Citizens, l’hispano-marocain a prouvé à son entraîneur Pep Guardiola qu’il savait non seulement saisir sa chance mais aussi qu’il pouvait prétendre à plus de temps de jeu avec les champions d’Angleterre. Mais au sein d’un effectif qui s’appuie sur pléthore de stars, difficile de tirer son épingle du jeu pour un jeune joueur de 19 ans.

Une situation que ne vit pas forcément bien l’intéressé mais qui semble presque inéluctable aux yeux de Guardiola. Si le technicien espagnol a loué la performance de sa pépite, il n’a pas occulté de rappeler les règles du jeu. Et celles-ci demeurent limpides. « Il sait le souhait que nous avons pour tous les jeunes joueurs. Nous le voulons avec nous mais cela ne dépend pas de nous. Il s’agit de leur désir à eux. C’est son agent, lui, et sa famille qui décident. Nous voulons qu’il reste. Je ne m’immisce pas dans les négociations, je donne juste mon opinion à Txiki. Nous voulons qu’il reste, comme nous avons voulu que Foden, Adarabioyo, Nmecha restent. Nous voulions aussi conserver Sancho, mais il a préféré partir. Le marché est ainsi fait, » a d’abord confié le coach de City.

Brahim Diaz doit rester en salle d’attente

L’ancien entraîneur du FC Barcelone s’est ensuite expliqué plus longuement sur le sujet, prenant conscience de l’attente suscitée par la performance du natif de Malaga. Pour ce dernier, il s’avère difficile de faire bouger les lignes surtout avec les grands joueurs dont il dispose sur le plan offensif. Diaz doit donc s’armer de patience avant de glaner le temps de jeu qu’il réclame. Mais la patience ne constitue pas toujours un précieux allié chez les jeunes joueurs et Guardiola le sait mieux que quiconque.

« Mon opinion n’a pas changé parce qu’il a marqué deux buts ou parce que il n’a pas été convoqué pour des matchs de Premier League. Notre attente est très élevée mais dans les grandes équipes comme ici, vous êtes en concurrence avec Sané, Sterling, Mahrez, Bernardo Silva, Sergio Aguero et Gabriel Jesus et ce n’est pas facile de trouver de l’espace. Il le savait depuis le début mais il a décidé de rester. Nous sommes satisfaits de lui. Nous ferons absolument tout pour le garder avec nous mais c’est lui qui décide. C’est aussi simple que ça, » a ainsi révélé Guardiola. Une situation complexe qui pourrait profiter aux grandes écuries européennes. Selon plusieurs médias britanniques, le Real Madrid notamment scruterait avec attention la situation de Brahim Diaz. City peut-il se permettre de perdre à nouveau une de ses pépites ? Affaire à suivre...