Manchester City peut se mordre les doigts. A l’été 2017, la pépite anglaise Jadon Sancho (18 ans) filait en Bundesliga après avoir refusé de prolonger son contrat avec les Citizens. Et cette saison, la pépite du Borussia Dortmund continue de casser la baraque avec 5 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues cette année. Et s’il a filé entre les doigts du leader de Premier League, Jadon Sancho pourrait jouer un bien mauvais tour à son ancienne équipe.

C’est ce que rapporte The Sun. Jadon Sancho aurait recommandé son ancien coéquipier, Brahim Diaz, à ses dirigeants actuels. La pépite espagnole, qui serait également dans le viseur du Real Madrid, n’a toujours pas prolongé avec Manchester City et sera libre de s’engager où il le souhaite cet été. Reste à savoir si Dortmund saura convaincre Brahim Diaz.