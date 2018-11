Le Real Madrid sur le point de chiper Brahim Diaz à City ?

Alors que le Real Madrid se cherche toujours un entraîneur après le limogeage de Julen Lopetegui, le Times rapporte ce matin que les Merengues se penchent aussi déjà sur le prochain mercato d’hiver. Les triples champions d’Europe en titre seraient sur le point de jouer un bien vilain tour à Manchester City. Les Anglais auraient proposé une prolongation de contrat à leur jeune pépite Brahim Diaz. Mais estimant qu’il ne joue pas assez sous les ordres de Pep Guardiola, le Citizen aurait refusé la proposition de ses dirigeants. Il pourrait donc signer dans le club de son choix dès le mois de janvier. Et selon le très sérieux média britannique, le Real Madrid tiendrait la corde pour l’attirer.

Graves incidents lors de Hearts-Hibernian

On sait que les derbys, peu importe où en Europe, sont généralement très chauds. Mais hier soir, les bornes ont sans doute été dépassées lors du derby d’Édimbourg entre les Heart of Midlothian et Hibernian. En plus du 0-0 qui a clôturé le match, deux incidents graves ont émaillé la rencontre. Le premier a vu un supporter d’Hibernian frapper le gardien des Hearts, Zdenek Zlamal, alors que ce dernier allait chercher le ballon derrière son but. Le second est intervenu à la 90e minute. Alors que l’arbitre de la rencontre refuse un but aux Hearts, le coach des Hibs, Neil Lennon, célèbre de manière assez virulente sa satisfaction. C’est à ce moment-là qu’un supporter des leaders du championnat a lancé une pièce de monnaie sur le visage de Lennon. Longtemps allongé au sol, l’entraîneur a finalement été évacué vers les vestiaires quelques minutes après. Des incidents qui ont choqué en Écosse, le Daily Record réclamant la prison pour les fauteurs de trouble.

Le Real relance l’échange Sandro-Marcelo

Ce n’est pas la première fois que Tuttosport parle de cet échange sur sa une. Ce matin, le quotidien italien indique que la relance d’un possible transfert croisé entre le Real Madrid et la Juventus Turin pour Alex Sandro et Marcelo a été effectuée par les Merengues. Ces dernières semaines, le Brésilien du Real semblait vouloir rejoindre la Vieille Dame afin de rejouer avec son grand ami Cristiano Ronaldo. Une affaire qui pourrait arranger les Madrilènes qui récupéreraient un latéral gauche, l’un des meilleurs d’Europe depuis quelques saisons.