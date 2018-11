Après les qualifications pour les quarts de finale de Chelsea, Arsenal ou encore Tottenham, Manchester City voulait obtenir son billet pour le prochain tour de la Carabao Cup. Le tenant du titre affrontait donc Fulham en huitième de finale ce jeudi soir dans son Etihad Stadium. Malgré un onze très remanié, les hommes de Pep Guardiola se montraient rapidement dangereux mais Foden ne trouvait pas la faille (14e). Quelques minutes plus tard, Diaza ouvrait finalement le score après un corner (19e, 1-0). Supérieurs dans cette partie, les Citizens continuaient leur travail mais Danilo trouvait lui le poteau de Rico sur une frappe puissante (24e). Les locaux rentraient donc aux vestiaires avec un but d’avance, après une dernière tête de Foden (44e).

En deuxième période, les Cottagers ne trouvaient toujours pas la solution pour venir créer le danger dans la surface mancunienne. En face, les champions d’Angleterre géraient cette avance et Sané trouvait le petit filet extérieur (64e), mais finalement, les Citizens réalisaient le break sur l’action suivante. Alors que Gabriel Jesus trouvait le poteau, Diaz, encore lui, était présent pour catapulter le ballon au fond des filets (65e, 2-0). Auteur d’un doublé, le joueur de 19 ans laissait sa place à Mahrez pour la fin de match (78e), alors que De Bruyne ne trouvait pas le cadre sur coup-franc (73e). Sur la pelouse, les occasions étaient de moins en moins nombreuses et les locaux devaient terminer la partie sans De Bruyne. De retour de blessure (genou) il y a peu, l’international belge devait céder sa place à Gomes avant de regagner les vestiaires en boitant légèrement (86e). Au final, Manchester City s’imposait 2-0 dans ce huitième de finale et se qualifiait pour les quarts, où le club mancunien affrontera le vainqueur de la rencontre Leicester-Southampton, reportée suite à la tragédie survenue ce week-end.