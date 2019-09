L’Atlético Madrid et le Real de Madrid s’affrontaient ce samedi dans le cadre de la septième journée de Liga. Si aucune des deux équipes n’a réussi à prendre le meilleur sur l’autre au terme d’un match au score nul et vierge (0-0), Casemiro (27 ans) a connu une seconde partie de soirée compliquée.

Comme le révèle chaîne de télévision espagnole La Sexta, le milieu défensif a été homejacké pendant la rencontre. La femme et la fille du joueur étaient à leur domicile au moment des faits et elles n’ont pas souffert de problèmes et seraient en pleine forme.

