De retour sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane va disputer son premier match depuis sa nomination contre le Celta de Vigo. Le technicien français décide de titulariser Keylor Navas dans les cages. En défense, Alvaro Odriozola trouve place aux côtés de Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Toni Kroos est aligné au cœur du jeu tout comme Luka Modric. Isco revient dans le onze en tant que meneur de jeu. Enfin, Karim Benzema prend la pointe de l’attaque tandis que les couloirs sont occupés par Marco Asensio et Gareth Bale.

De son côté, le Celta de Vigo s’articule dans un 4-2-3-1 avec Ruben Blanco dans les cages. En défense, on retrouve Kevin Vazquez, David Costas, Nestor Araujo et David Junca. Okay Yokuslu et Stanislav Lobotka forment un solide double pivot tandis que Sofiane Boufal, Brais Mendez et Pione Sisto apporteront leur percussion. Enfin, Maxi Gomez se retrouve en attaque.

Les compositions :

Real Madrid : Navas - Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos - Asensio, Isco, Bale - Benzema

Celta de Vigo : R. Blanco - K. Vazquez, Costas, Araujo, Junca - Yokuslu, Lobotka - Boufal, Mendez, Sisto - Gomez