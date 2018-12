La dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions se termine ce soir. A 18h55, le Real Madrid reçoit sur sa pelouse du Santiago Barnabeu le CSKA Moscou. Un match durant lequel les Merengues vont faire tourner puisqu’ils sont déjà qualifiés. Thibaut Courtois prend place dans les cages derrière une défense expérimentale composée d’Alvaro Odriozola, Javier Sanchez, Jesus Vallejo et Daniel Carvajal. Marcos Llorente prend le rôle de sentinelle. Federico Valverde et Isco l’épaulent dans l’entrejeu tandis que Marco Asensio et Vinicus Junior accompagnent Karim Benzema en attaque.

De son côté, le club russe dirigé par Viktor Goncharenko s’organise en 3-5-2. Dans les buts, Igor Akinfeev apporte son expérience à une équipe très jeune. Kirill Nababkin, Rodrigo Becao et Hördur Magnusson forment la charnière défensive tandis que Georgi Shchennikov et Mario Fernandes évoluent en tant que pistons. L’entrejeu est occupé par les Croates Kristijan Bistrović et Nikola Vlasic ainsi qu’Ivan Oblyakov En attaque on retrouve Arnór Sigurðsson et Fedor Chalov.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Sanchez, Vallejo, Marcelo - Valverde, Llorente, Isco - Asensio, Vinicius, Benzema

CSKA Moscou : Akinfeev - Nababkin, Becao, Magnusson - Fernandes, Vlasic, Bistrovic, Oblyakov, Shchennikov - Sigurdsson, Chalov