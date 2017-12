La scène est relayée par As. Lors de la victoire du FC Barcelone sur le terrain du Real Madrid il y a quelques heures, Isco a boudé. Juste après l’ouverture du score de Suarez (53e), Zidane planifiait de faire rentrer Marco Asensio et Gareth Bale. Lorsque Carvajal a concédé le penalty du 0-2 et reçu son carton rouge, le coach du Real a changé ses plans et fait rentrer Nacho.

Aussitôt, Isco, qui s’échauffait depuis plusieurs minutes, a cessé toute activité et a regagné le banc de touche madrilène. Pourtant, il restait encore deux changements à effectuer et Zidane pouvait encore modifier ses plans. Isco a twitté après la rencontre pour éteindre la polémique : « Arrêter de foutre la merde. Mes deux coéquipiers allaient entrer sur le terrain. Je ne savais pas qu’on pouvait faire 4 changements » peut-on lire sur le tweet, Isco faisant référence à Asensio et Bale qui s’apprêtaient à rentrer après Nacho.