Trois victoires et un match nul en Liga, un large succès mercredi en Ligue des Champions face à l’AS Roma (3-0), c’est peu dire si le début de saison du Real Madrid est réussi. Pour poursuivre ce cercle vertueux, Julen Lopetegui a décidé de faire tourner. Toni Kroos et Dani Carvajal sont laissés au repos au profit de Dani Ceballos et d’Alvaro Odriozola.

Dans les buts, Thibaut Courtois reprend sa place de titulaire après avoir vu Keylor Navas jouer en Ligue des Champions. Isco prend de son côté la place de Gareth Bale. Dans un premier temps envisagé pour laisser souffler Karim Benzema, Mariano Diaz débute sur le banc.

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Ramos, Varane, Nacho - Casemiro, Ceballos, Modric - Isco, Asensio, Benzema

Espanyol Barcelone : Diego López - Didac, Naldo, Hermoso, Javi López - Granero, Roca, Darder - Iglesias, Piatti, Perez