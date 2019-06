Recruté par le Real Madrid en échange d’un chèque de 45 M€, Rodrygo Goes (18 ans) a atterri dans la capitale espagnole pour découvrir son nouveau club. présenté en ce moment même aux socios merengues, le Brésilien doit ensuite faire face aux médias pour sa première conférence de presse en tant que joueur de la Casa Blanca. Mais avant, l’ancien pensionnaire de Santos a eu droit au traditionnel message de bienvenue du président Florentino Pérez.

« Les rêves de nos supporters sont notre obsession et notre priorité. Notre engagement est que notre équipe affronte ses défis. Pour que la légende de notre club grandisse, on va continuer à recruter des talents qui vont triompher avec nous. Des talents pour affronter une époque où règne une forte concurrence. Notre stratégie est la recherche de jeunes talents qui rêvent de marquer leur temps au Real Madrid. Aujourd’hui, un de ces prodiges est arrivé. Il a rêvé de ce moment depuis qu’il a grandi avec un ballon. Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue à Rodrygo en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Dans quelques minutes, tu porteras le maillot dont tu rêvais. Tu arrives d’un pays où le football est une passion. Tu a été formé à Santos qui est un club de légendes. Maintenant, tu vas faire face au défi que tu as choisi. Nos supporters seront à tes côtés pour t’aider à triompher. A toi de jouer our réaliser les rêves de nos socio. Bienvenue à la maison, bienvenue au Real Madrid. »

