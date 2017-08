Isco creuse son trou de plus en plus profond au Real Madrid. Mardi soir, il a marqué le second but des Merengues contre Manchester United (2-1), lors de la Supercoupe d’Europe. Ce mercredi, l’Espagnol a annoncé à nos confrères de As qu’il prolongerait bientôt au Real. Arrivé au club en 2013, le milieu offensif prend peu à peu du galon au sein de l’attaque madrilène.

« Ma prolongation de contrat ? Bientôt. J’ai eu la chance de gagner presque tous les titres possibles ici. Mais j’en veux toujours plus. J’ai encore beaucoup d’objectifs à la fois avec Madrid et avec la sélection. » Depuis 2013 et son arrivée dans la Maison Blanche, Isco (25 ans) a porté 20 fois le maillot de la Roja.