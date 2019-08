C’était la sensation de la soirée au Bernabéu samedi soir. Plus de 800 jours après, James Rodriguez a à nouveau enfilé la tunique merengue, pour le plus grand plaisir des supporters présents au stade. En en un peu moins d’une heure sur la pelouse, le Colombien a montré de belles choses.

Selon AS, il n’y a désormais plus de doutes : il veut rester au Real Madrid. Le soutien du public l’a notamment convaincu, tout comme le soutien retrouvé de la part de Zinedine Zidane. Il souhaite s’imposer au sein de sa "nouvelle" équipe et ne pense plus à un départ comme c’était le cas jusqu’à il y a quelques jours.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10