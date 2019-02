Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, on pensait que Gareth Bale allait prendre le leadership au sein du Real Madrid. Mais le Gallois, pas toujours épargné par les blessures, n’arrive toujours pas à être le joueur phare des Merengues. Remplaçant le week-end dernier contre Levante, Bale est depuis au cœur des polémiques puisqu’il n’avait pas célébré son but. Selon la Cadena SER, le joueur serait agacé par sa situation sportive et se serait mis à dos une partie du vestiaire madrilène.

Interrogé par ESPN, l’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a tenu à éteindre les polémiques. Ses propos sont relayés par AS. « Gareth Bale est bien. Ces ordures ne le dérangent pas. Il n’a aucun problème avec ses coéquipiers. Il veut jouer au Real Madrid pour le reste de sa vie. Il aime Madrid, la ville, la vie et il aime le club. Bien sûr, cela le blesse quand les gens ne le supportent pas et ils le font avec d’autres joueurs qui ne sont pas aussi bons. C’est fou, cela arrive seulement en Espagne et je ne comprends pas ça. Les fans devraient comprendre cela et savoir à quel point il est bon ».