Marco Asensio a pris un terrible coup sur la tête. L’international espagnol s’est blessé lors du match amical opposant le Real Madrid à Arsenal. Dans la foulée, les Merengues ont confirmé une grave blessure : « on a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche. Le joueur subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours ». Le milieu de terrain sera donc absent pour une durée pouvant aller de 6 à 9 mois.

Discret depuis cette annonce, Asensio est sorti du silence ce jeudi sur son compte Twitter. Il a publié un long message : « j’ai commencé cette saison avec de nouveaux espoirs, en prenant soin de chaque détail de ma préparation afin de faire une grande saison pour tous les supporters du Real Madrid et pour moi. Quand vous êtes au mieux, la vie peut frapper à n’importe quel moment et en un instant tout peut complètement changer. Ces derniers jours ont été très durs. Mais un autre défi personnel commence dans ma vie et je suis toujours confiant par rapport au fait que ce sera une grande saison. Vos messages de soutien et vos preuves d’affection m’ont donné beaucoup de force pour affronter ce défi. Je vous remercie du fond du coeur pour votre soutien. Nous nous reverrons bientôt. »

