Le Real Madrid venait de remonter ses deux buts de retard sur Arsenal, grâce à Gareth Bale d’abord puis à un joli but de Marco Asensio. Le match était emballé, et c’est à la 64e minute que le drame s’est noué. En venant défendre sur Aubameyang, Asensio a planté sa jambe gauche dans le sol, le genou a tourné. Le visage déformé par la douleur, l’Espagnol de 23 ans a quitté le terrain sur une civière, direction l’hôpital.

Tout de suite, les premiers diagnostics incitaient à l’inquiétude et le verdict redouté "rupture des ligaments croisés" se multipliait sur les réseaux sociaux et la presse espagnole. Il a malheureusement été confirmé par le Real Madrid dans un communiqué : « on a diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche. Le joueur subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours », peut-on lire. Aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée.

Que va faire le Real Madrid ?

Voilà donc Marco Asensio sur le flanc pour une longue période, estimée entre 6 et 9 mois. Dans le meilleur des cas, il ratera une grosse moitié de la saison merengue. Dans le pire, il pourrait bien vivre une saison totalement blanche. Après un dernier exercice médiocre (1 but en Liga), à l’image de l’ensemble de l’effectif, Asensio comptait bien réaliser une grande saison sous les ordres de Zinedine Zidane. Le voilà coupé dans son élan.

Reste désormais à savoir comment le Real Madrid va réagir. En décidant de conserver Dani Ceballos, qui devait s’envoler pour Arsenal ? En retenant bon gré mal gré Gareth Bale ? Ou en s’activant de nouveau sur le marché des transferts ? Réponse dans les prochains jours.

Parte médico de Asensio.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10