Eden Hazard (28 ans) a été présenté en grandes pompes ce jeudi au Santiago Bernabeu. La nouvelle star du Real Madrid a arboré un maillot sans numéro floqué, expliquant, en blaguant, en conférence de presse que Luka Modric avait refusé de lui céder son 10.

As croit savoir que le Belge portera le n° 7 ou le n° 11, respectivement portés par Mariano et Gareth Bale, en instance de départs. Actuellement, seuls les n° 13 et 16 sont libres, précise le quotidien sportif espagnol.

