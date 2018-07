Il y a 9 ans jour pour jour, un certain Karim Benzema était présenté du côté de Madrid, arrivé comme un grand espoir du football européen après des prestations exceptionnelles avec l’OL. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant français a posté un message à l’occasion de ce neuvième anniversaire.

« Il y a 9 ans j’enfilais pour la première fois le maillot du Real Madrid. Merci au président, à tout le club et aux joueurs. Et à tous les entraîneurs que j’ai eu. Fier de défendre cet écusson et éternellement reconnaissant », a écrit le numéro 9 merengue.