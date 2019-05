Le Real Madrid a passé la seconde sur le mercato, et plusieurs joueurs pourraient être annoncés rapidement. En plus d’Eden Hazard, le dossier le plus chaud du moment est celui de Luka Jovic, dont le club espagnol aurait déjà bouclé l’arrivée pour un montant de 60 millions d’euros.

Et selon les informations de AS, le transfert de l’attaquant de 21 ans sera officialisé la semaine prochaine, une fois que l’Eintracht Francfort aura terminé sa saison, le club étant encore en course pour une place en Ligue des Champions.