Luka Modric (34 ans) ne partira pas cet été du Real Madrid. À en croire le quotidien espagnol As, le milieu de terrain croate ira au bout de son contrat avec les Merengues, soit jusqu’en juin 2021. Malgré des périodes difficiles sous la tunique blanche, en raison notamment de l’ascension de Federico Valverde, le Ballon d’or 2018 est l’un des éléments les plus utilisés de l’effectif (22 matches de Liga).

Il est l’un des cadres du groupe madrilène et l’une des voix les plus écoutées dans le vestiaire. Toujours d’après le média ibérique, Modric a fait comprendre à Zinedine Zidane et son staff que s’il n’est pas au niveau, il n’aurait aucun problème à se mettre de côté. Luka Modric entamera bel et bien une neuvième saison avec le Real Madrid.