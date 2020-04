Parmi les révélations de cette saison de Liga, le jeune milieu offensif norvégien Martin Ødegaard est en train de confirmer après une belle année au Vitesse Arnhem. Le joueur de 21 ans régale avec la Real Sociedad, club auquel il est prêté cette saison par le Real Madrid. Excellent et très régulier dans le Pays Basque, il semble avoir convaincu le club merengue qui aimerait compter sur lui dés le prochain exercice.

Contrairement aux deux années de prêt annoncées, le joueur norvégien devrait bien faire son retour cet été et d’après As, il aura toute les cartes en main. En effet, le quotidien espagnol explique que Martin Ødegaard aura le choix entre jouer au Real Madrid ou continuer de progresser ailleurs s’il ne s’estime pas encore prêt. As explique aussi que le retour du joueur de 21 ans n’est pas lié à l’avenir de Luka Modric dont il est censé assurer la succession.