Raheem Sterling s’est entretenu avec le quotidien espagnol As, à l’approche du 8e de finale aller de Ligue des Champions de Manchester City contre le Real Madrid. L’Anglais se méfie du club merengue, et notamment de Zinedine Zidane, qu’il juge comme le chef d’orchestre de l’équipe madrilène. Et pour l’illustrer, quoi de mieux que d’aborder les trois C1 successives remportées par la Casa Blanca.

« Je pense qu’il est très difficile de remporter la Ligue des champions tant de fois, surtout d’affilée. Je ne pense pas que ce soit de la chance, c’est définitivement une formule. Certaines personnes ont cette mentalité gagnante et il (Zidane) gagne par tous les moyens », a-t-il expliqué au quotidien. Sterling peut se méfier d’une formation du Real première de Liga, et qui aura à coeur de montrer un autre visage après son élimination humiliante contre l’Ajax Amsterdam l’an dernier au même stade de la compétition européenne.