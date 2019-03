Le Real Madrid connaît une saison difficile depuis les départs successifs de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. En effet, Julen Lopetegui n’a pas convaincu et Santiago Solari peine à vraiment lancer la machine. Du coup, les rumeurs menant à José Mourinho sont de plus en plus insistantes. Dernièrement, c’est l’ancien président Merengue Ramon Calderon (2006-2009) qui a annoncé qu’il voyait le Special One rejoindre les Merengues, des propos relayés par AS.

« Je suis certain du retour de José Mourinho. Florentino Perez a déjà essayé de le faire revenir il y a quelques mois. C’est l’unique entraîneur qu’il respecte. Il impose son autorité aux joueurs, à la presse. Il lui a déjà fait confiance, je suis certain qu’il sera là la saison prochaine », a déclaré Ramon Calderon, avant d’enchaîner sur Twitter : « J’ai la sensation, et un peu plus, que Mourinho sera sur le banc du Real Madrid la saison prochaine ».