La 18e journée de Liga se poursuit aujourd’hui avec un duel intéressant entre le Real Madrid et la Real Sociedad. A domicile, la Casa Blanca opte pour un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts ainsi que Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo en défense. Casemiro prend place en tant que sentinelle tandis que Luka Modric et Toni Kroos évoluent à ses côtés. En fin, Lucas Vazquez, Vinicius Junior et Karim Benzema forment la ligne d’attaque.

De son côté, la Real Sociedad s’articule en 4-2-3-1. On retrouve Geronimo Rulli dans les buts. La défense est constituée de Hector Moreno, Aritz Elustondo, Diego Llorente et Ahien Munoz. Le double pivot est assuré par Mikel Merino et Asier Illaremendi. Placé en tant que meneur de jeu, David Zurutuza est épaulé par Adnan Januzaj et Mikel Oyarzabal en soutien de l’attaquant. Willian José prend place en pointe de l’attaque des Txuri-urdin.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro, Modric, Kroos - Vazquez, Vinicius Junior, Benzema

Real Sociedad : Rulli - Moreno, Elustondo, Llorente, Munoz - Illaramendi, Merino - Januzaj, Zurutuza, Oyazabal - Willian José