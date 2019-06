Il y a un an, le Real Madrid dépensait 45 M€ pour s’offrir Rodrygo (Santos FC), doublant ainsi le FC Barcelone dans la course pour le jeune attaquant de 18 ans. Toutefois, l’accord stipulait que le Brésilien ne rejoindrait la Casa Blanca qu’un an après la signature du contrat.

C’est donc cet été qu’il va faire ses débuts dans l’équipe de Zinedine Zidane, en étant d’abord présenté à la presse ce mardi 18 juin, à 13h. Comme pour Luka Jović et Eden Hazard, tous deux officiellement introduits devant la presse la semaine dernière, Rodrygo ira sur le gazon du Santiago Bernabéu vêtu du maillot du Real Madrid CF et répondra aux médias dans la salle de presse.

