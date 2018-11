Présent en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid Santiago Solari a été interrogé sur Sergio Ramos, impliqué dans une nouvelle action polémique en Ligue des Champions et accusé d’avoir mis un coup de coude de façon volontaire à un joueur de Plzen.

« Notre capitaine est honnête. Ce qui jouons au foot on sait que c’est un sport de contact. Ces situations font partie de notre travail. Il n’y a jamais eu de mauvaise intention et personne n’a eu le nez cassé plus de fois que Ramos », a expliqué l’Argentin.