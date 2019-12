Pour la 6e et dernière journée de Ligue des Champions, le Real Madrid se rend sur la pelouse du Club Bruges (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) en étant déjà assuré de la qualification. Les Merengues termineront à coup sur à la 2e place du groupe A, derrière le PSG.

Zidane emmène avec lui un groupe remanié dans lequel on note quelques absents. James Rodriguez et Marcelo sont blessés. Toni Kroos et Sergio Ramos ne sont pas présents également. Bale, Jovic ou encore Brahim sont eux convoqués.

Le groupe madrilène :

Courtois, Areola, Altube - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Odriozola, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde, Isco - Benzema, Bale, Jovic, Brahim, Vinicius, Rodrygo.