Du haut de ses 19 ans, Vinicius Junior commence à devenir un joueur important au Real Madrid. Seulement, sa situation administrative pose problème, puisqu’il est extra-communautaire. De ce fait, le Real Madrid n’a plus de places disponibles, puisque ses compatriotes Rodrygo et Militao complètent cette liste de trois joueurs.

Pas l’idéal, puisque cette situation empêche par exemple Reinier de débuter, et posera problème cet été lors du retour de Takefusa Kubo, actuellement prêté à Mallorca. Et comme l’explique AS, le joueur demandera la nationalité espagnole dès l’été prochain. En tant que ressortissant d’un pays sudaméricain, il y aura le droit après deux ans de résidence en Espagne. Il pourrait donc, le temps que son dossier soit examiné, obtenir son passeport espagnol à la fin de l’année 2020 ou début 2021, ce qui libérerait donc une place d’extra-communautaire.