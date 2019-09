Un but synonyme de délivrance. Mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé contre Osasuna lors de la 6e journée de Liga (2-0). Un succès qui permet aux Madrilènes de caracoler en tête du Championnat avec 14 points au compteur. Mais cette rencontre aura été surtout marquée par les larmes de Vinícius Júnior. Aligné d’entrée, le Brésilien a marqué le premier but d’une frappe enroulée du pied droit. Longtemps blessé la saison dernière, il n’a pu contenir son émotion comme il l’a expliqué après coup.

« Mes larmes après mon but ? Depuis ma blessure, c’était un peu difficile et j’ai eu du mal à retrouver un bon niveau de jeu. Maintenant, je suis plus serein après de nombreuses séances d’entraînement, raconte le Brésilien en zone-mixte. Le coach Zinédine Zidane m’a beaucoup aidé, mes partenaires aussi. »

