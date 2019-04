Le Real Madrid a affiché un visage très inquiétant ce soir, s’inclinant 1-0 sur la pelouse du Rayo Vallecano, ne créant pratiquement aucune occasion sur la pelouse d’une équipe qui semble condamnée au maintien. Après la rencontre, Zinedine Zidane était logiquement loin d’avoir le sourire...

« Il faut demander pardon pour ce qu’on a fait aujourd’hui. Il n’y a rien eu sur le terrain, de la première à la 90e minute. Je suis très en colère. On ne peut pas terminer la saison comme ça, en montrant cette image, moi le premier. On doit respecter le football et ce club », a lancé l’entraîneur français.