Arrivé cet été à Madrid en provenance du Japon, le prodige Takefusa Kubo (18 ans) avait fait sensation lors de la préparation de l’équipe de Zinedine Zidane. Mais le milieu offensif savait pertinemment que se frayer un chemin dans l’effectif du Real serait compliqué. Alors le Japonais a été prêté à Majorque jusqu’au 30 juin 2020. Et ses débuts sur le Vieux continent sont plutôt prometteurs puisqu’il a déjà pris part à 15 rencontres de Liga (1 but, 1 passe décisive).

Dans un entretien accordé à la télévision japonaise, le jeune joueur est revenu sur les circonstances de son prêt et de la discussion qu’il a eue avec son coach, Zinedine Zidane : « quand la tournée nord-américaine s’est terminée, Zidane m’a dit de rester au Real Madrid cette saison, relaye Marca. Mais j’ai parlé à Zidane et lui ai demandé s’il y avait une chance d’obtenir plus de minutes, que j’aimerais être prêté. »