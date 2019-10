Thibaut Courtois a brillé ce soir. Face à Galatasaray, le portier belge a réalisé plusieurs arrêts décisifs et a été l’un des principaux artisans de la victoire merengue en Turquie (1-0). Après la rencontre, Zinedine Zidane a tenu à mettre en avant la prestation du Diable Rouge.

« On a fait un peu de tout, on a bien défendu, on a bien attaqué, on a eu des occasions pour faire le deuxième but. Courtois nous a sauvé aussi, ça nous a fait du bien. Il fallait faire un grand match et on l’a fait. Quand tu ne marques pas le deuxième, tu souffres jusqu’à la fin », a lancé le Français devant les caméras de Movistar.