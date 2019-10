Martin Ødegaard (20 ans) réalise un début de saison remarqué du côté de la Real Sociedad (2 buts et 2 passes décisives en 7 sorties en Liga). Prêté par le Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu offensif international norvégien (20 sélections, 1 but) voit déjà quelques clubs de Premier League venir aux nouvelles. Mais les choses sont claires pour le natif de Drammen, qui, comme il l’a confié à ESPN, sait déjà où il évoluera la saison prochaine.

« Mon intention est de rester à la Real Sociedad deux ans et je pense que c’est important pour moi aussi. J’ai changé de club deux années de suite. Avoir de la stabilité, c’est bien et j’espère qu’on pourra se qualifier pour une coupe d’Europe la saison prochaine. (...) Je suis là pour deux ans et, ensuite, on verra. (...) C’est mieux d’être ici, de m’habituer à la Liga, à la langue, c’était un choix naturel pour moi », a confié le talent scandinave, toujours bien décidé à avoir sa chance un jour au sein de la Casa Blanca.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10