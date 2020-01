Suite à la défaite du FC Barcelone contre le Valencia CF hier (2-0), le Real Madrid a une occasion en or de prendre la tête de la Liga. Pour cela, il ne faudra pas perdre contre le Real Valladolid.

A domicile, l’équipe qui appartient à Ronaldo s’organise dans un 4-1-4-1 avec Jordi Masip dans les cages. Ce dernier est devancé par Antonito, Kiko Olivas, Mohammed Salisu et Raul Garcia. Joaquin Fernandez évolue en sentinelle derrière Enes Ünal, Michel, Ruben Alcaraz et Fede. Enfin, Sergi Guardiola est seul en attaque.

De son côté, le Real Madrid évolue en 4-4-2. Dernier rempart, Thibaut Courtois peut compter sur Nacho Fernandez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy. Le milieu est composé de Luka Modric, Isco, Casemiro et Toni Kroos. Devant, Rodrygo Goes et Karim Benzema sont associés.

Les compositions :

Real Valladolid : Masip - Antonito, Kiko, Salisu, Garcia - Joaquin - Ünal, Michel, Alcaraz, Fede - Guardiola

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Rodrygo, Benzema