Le champion en titre est en danger. Liverpool se déplace sur la pelouse du Red Bull Salzbourg pour la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Un match loin d’être évident pour les Reds face à l’équipe surprise de ce début de compétition.

A domicile, le Red Bull Salzbourg s’organise dans un 4-4-2 avec Cican Stankovic dans les buts. Rasmus Kristensen, Jérôme Onguéné, Maximilian Wöber et Andreas Ulmer composent la défense. Zlatko Junuzovic et Enock Mwepu sont associés au cœur du jeu derrière un quatuor offensif composé de Dominik Szoboszlai, Takumi Minamino, Hwang Hee-Chan et Erling Braut Håland.

De son côté, Liverpool poursuit dans son 4-3-3 traditionnel avec Alisson Becker dans les cages. Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk et Andy Robertson se dressent devant lui. Naby Keïta, Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum sont en soutien de Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané.

Les compositions :

Red Bull Salzbourg : Stankovic - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Junuzovic, Mwepu - Minamino, Szoboszlai - Håland, Hwang

Liverpool : Becker - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Keïta, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané