Annoncé dans le viseur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille il y a peu, Yusupha Njie (24 ans) devrait bel et bien quitter Boavista et le Portugal pour rejoindre la Ligue 1.

Le quotidien sportif portugais O Jogo annonce que l’attaquant international gambien est sur le point de rejoindre le Stade de Reims. Montant estimé de l’opération : 2,5 M€.