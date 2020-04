Médecin du Stade de Reims, Bernard Gonzalez a perdu la vie il y a quelques jours. L’homme de 60 ans, testé positif au Covid-19, a malheureusement mis fin à ses jours dimanche dernier. Depuis, les hommages se multiplient, notamment du côté du club de Champagne-Ardenne. Jeudi, le SDR a par exemple publié une interview de Carlos Bianchi, joueur du club de 1973-1977 mais aussi lors de la saison 1984-1985. Et l’ancien avant-centre argentin a rendu un bel hommage au médecin du Stade de Reims, dont les obsèques auront lieu ce vendredi.

« J’ai appris cette triste nouvelle, oui. Je suis les journaux français et je lis attentivement ce qui se passe en Europe en général et en France tout particulièrement. Dès que la nouvelle est sortie, je l’ai vue. Je ne connaissais pas le Docteur Gonzalez mais ça fait mal, j’ai ressenti de la peine. Tout le monde n’est pas prêt à vivre cette situation spéciale… Voir un homme partir si jeune, à 60 ans, c’est profondément triste. À cet âge, on a encore pas mal de choses à accomplir… Mais c’est ainsi et c’est bien triste », a lâché Carlos Bianchi, qui était l’idole de Bernard Gonzalez.