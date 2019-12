Au Stade de la Beaujoire, le FC Nantes défie en ce moment même le Toulouse FC dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Et dans quelques minutes, le Stade Rennais accueillera lui l’AS Saint-Etienne au Roazhon Park pour la suite de cette levée. Éliminées de la Ligue Europa, les deux formations vont tenter de relever la tête en championnat. Douzièmes, les Rennais peuvent revenir à un point des Verts (9es) en cas de succès, alors que ces derniers veulent eux prendre la troisième place.

Pour cette rencontre, Julien Stéphan aligne un 4-4-2 et effectue plusieurs changements après la défaite contre le Celtic jeudi (1-3). Traoré, Da Silva et Morel sont de retour en défense, tout comme Camavinga et Hunou au milieu. Le duo d’attaque change aussi puisque Niang et Raphinha sont titulaires. Côté stéphanois, Claude Puel opte pour un 3-4-3 après le nul contre La Gantoise (0-0), avec Moukoudi en charnière centrale. Palencia et Trauco vont jouer dans ce rôle de piston. Youssouf est également de retour dans le onze de départ.

Les compositions officielles

Rennes : Mendy - Traoré, Da Silva, Morel, Maouassa - Del Castillo, Bourigeaud, Camavinga, Hunou - Niang, Raphinha

ASSE : Ruffier - Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak - Palencia, M’Vila, Youssouf, Trauco - Boudebouz, Diony, Bouanga