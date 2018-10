Hatem Ben Arfa (31 ans) a marqué son premier but et délivré sa première passe décisive de la saison en Ligue 1 cette saison avec le Stade Rennais sur la pelouse de l’AS Monaco (1-2, 9e journée). Clément Grenier n’a pas manqué de saluer la performance de son coéquipier, relayé par Ouest-France.

« Hatem était resté au chaud, à Rennes, pour bien travailler. Il travaille bien depuis qu’il est arrivé, il a énormément d’envie. Il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Les pieds, c’est de l’or. Cette fois, on a énormément travaillé pour lui et il nous a délivré ce but qui fait énormément de bien, évidemment pour nous et pour lui », a-t-il lancé. Pourvu que ça dure.