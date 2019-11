Opposé à Dijon dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1, le Stade Rennais s’est incliné alors qu’il menait d’un but (1-2). Un résultat dur à avaler pour Julien Stéphan, qui n’a pas mâché ses mots dans les couloirs du stade après cette cinquième défaite de la saison en championnat. « On a fait un match en tous points très faible. Ce soir, c’est un sentiment de honte qui prédomine par rapport à la prestation. Parce qu’il y a des gens qui sont venus nous supporter, qui sont venus voir le match. Il y en a qui étaient devant leur télé et qui attendaient certainement autre chose. C’est une grande déception et c’est un sentiment de honte », a d’abord expliqué le coach rennais sur BeIn Sports.

Mais le coach âgé de 39 ans ne s’est pas arrêté là. « On a que ce qu’on mérite à l’arrivée. Par bonheur, on arrive à ouvrir le score. (...) L’équipe de Dijon nous a battu logiquement ce soir. Il faut qu’on prenne bien conscience que chaque match de Ligue 1 est difficile, ce n’est pas faute d’avoir prévenu depuis maintenant dix jours que ce match-là allait être compliqué. Ça doit être une grosse alerte pour nous, a-t-il ensuite expliqué avant de conclure. Ça m’agace beaucoup (prendre des buts comme ceux de samedi soir, ndlr) mais il n’y a pas que ça. D’autres choses m’ont agacé aujourd’hui, notamment le manque de valeurs affiché par l’équipe pendant toute la rencontre. Il y a beaucoup de choses à rectifier et une grosse remise en question à avoir. » Désormais onzième, le SRFC tentera de se racheter le week-end prochain face à l’AS Saint-Etienne (15e journée de Ligue 1), mais aussi jeudi en Ligue Europa contre le Celtic (5e journée de la phase de poules de C3).