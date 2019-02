Arrivé l’été dernier en Bretagne, où il est prêté par le Torino, M’Baye Niang réalise une belle saison au Stade rennais, et traverse actuellement une très bonne période, puisqu’il a inscrit trois buts sur les six derniers matches de Ligue 1. Après avoir déjà affirmé son souhait de rester en France, il a indiqué récemment qu’il faisait tout son possible pour que les dirigeants bretons lèvent son option d’achat (qui est d’environ 15 M€) : « C’est ce que j’essaie de faire (de convaincre Rennes de le garder, ndlr), a-t-il confié à L’Équipe. J’ai envie de rester dans ce club où je me plais, où les joueurs sont mis dans des conditions telles qu’ils n’ont qu’à penser au foot. »

S’il continue sur sa lancée, rien ne devrait dissuader Rennes de le conserver. Reste à l’attaquant sénégalais de confirmer sa belle forme du moment, et cela commence dès demain soir, face au Betis Séville en Ligue Europa (à 21h, à suivre en live commenté sur notre site).